Медики Пермского края награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении 58 медработников Пермского края за вклад в борьбу с коронавирусом. Орденом Пирогова награждены 39 медиков, медалью Луки Крымского – 19.

Орден Пирогова получат медработники учреждений Перми, Краснокамска, Чайковского, Березников. Среди них сотрудники скорой помощи, краевого центра медицины катастроф, кардиологического диспансера, городских больниц. Медалью Луки Крымского наградят медсестер и фельдшеров Перми, Чайковского, Березников.

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