В марте на «Заводе Шпагина» пройдет благотворительный фестиваль «Семья начинается с меня»

В социокультурном пространстве «Завод Шпагина» 15 марта пройдет благотворительный семейный фестиваль «Семья начинается с меня». Главная тема – семья и отношение к ней в современном обществе. Проект направлен на повышение ценности семьи и сформирование осознанного отношения к ней у людей.

На фестивале выступят семь известных коучей и психологов города, которые расскажут о разных аспектах семьи, мифах современной профессиональной ориентации, о том, что делать в кризисной ситуации и об инновациях в образовании. Кроме лекций на форуме пройдет урок по бэби-йоге, детской психосоматике, курс «Сам себе визажист», ряд мастер-классов и розыгрыши призов от партнеров. Организаторы фестиваля продумали различные активности и для детей: мастер-классы «Очумелые ручки», маникюр для самых маленьких, уроки аранжировки на синтезаторе, рисование по дереву, тематические игры и даже уроки самообороны.

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