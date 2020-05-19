Юные вокалисты Прикамья пройдут предварительные онлайн-прослушивания в ГИТИС

Предварительные онлайн-прослушивания проведет заслуженный деятель искусств РФ, педагог кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра ГИТИСа, профессор Александр Бармак. Каждый участник сможет лично пообщаться с педагогом по видеосвязи и получить рекомендации знаменитого мастера.

Онлайн-прослушивания Александра Бармака начнутся 28 мая в 13.00. Для участия школьникам необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке — количество мест на мастер-класс и прослушивания ограничено. После этого каждый участник получит приглашение на творческую встречу, инструкцию по подключению к ней, а также индивидуальное время для прослушиваний.

Участниками прослушиваний могут стать воспитанники и выпускники музыкальных школ, кружков и студий от 15 до 21 года, обладающие навыками академического вокала. Ребятам, планирующим участие в онлайн-мастерской необходимо подготовить выступление – спеть романс, оперу, продемонстрировать владение музыкальным инструментом. Претенденты на поступление в ГИТИС также должны быть готовы к исполнению стихотворения или басни.

«Поколение М» — это уникальный проект, который позволяет ребятам из любой точки страны и сегодня даже не выходя из дома, получить новые возможности для обучения и раскрытия своего таланта. Мы рады объединиться и поддержать добрую инициативу МТС, чтобы найти талантливых ребят, мечтающих служить актером в музыкальном театре. Надеюсь, что онлайн-прослушивания помогут ребятам сделать еще один шажок на пути к своей цели», – рассказывает Александр Бармак.

«В Прикамье много талантливых ребят, которыми мы гордимся. Каждый новый конкурс в рамках «Поколения М» позволяет найти и поддержать способных детей, которые интересуются фотографией, вокалом, танцем, активно развивают свой блог или занимаются дизайном одежды. По итогам прошлого сезона проекта трое пермяков стали лучшими в своем направлении. Один из них – вокалист Александр Галагурский – стал победителем федерального конкурса и прошел первый этап творческого испытания, обязательного при приеме в ГИТИС. Надеемся, что предстоящие прослушивания помогут сбыться мечте другим юным и талантливым ребятам из региона», — комментирует директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.