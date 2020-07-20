Водители пермских автобусов будут носить браслеты с системой контроля усталости

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, сорок новых автобусов на маршрутах №1 и №32 оснащены системой, позволяющей контролировать и поддерживать работоспособность водителя на оптимальном уровне. Если специальный браслет на руке водителя зафиксирует предвестники релаксации, то включится вибрация, а затем световой сигнал и звук.

Система разработана российской компанией АО «Нейроком». С помощью браслета происходит измерение электрических характеристик кожи. Результат измерения передается в блок анализа данных. Если результат измерения оказывается ниже порогового значения, система включает вибрацию на браслете, световой сигнал и звук и передает информацию диспетчеру. Это помогает водителю взбодриться.

Система позволяет не только оперативно получать данные о стиле вождения и состоянии водителя, но и поддерживать его работоспособность в течение дня. Прибор, измеряя электрическую активность нервной системы, обнаруживает предвестники релаксации и останавливает ее развитие.

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