В Перми на неделю закроют все детские сады

В выходную неделю дистанционное обучение организовано не будет. В течение текущей недели была проведена работа по переходу общеобразовательных учреждений на дистанционное обучение: школы определили электронные платформы, с использованием которых будут проводить обучение, составили расписания занятий. Данная информация будет доведена до учащихся и их родителей после окончания выходных дней.

С 28 марта по 5 апреля детские сады Перми будут также закрыты. Однако для детей, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих службах (медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней), будут созданы дежурные группы.