Как сообщается в пресс-службе администрации города, в Пермском крае приостановят деятельность досуговых заведений: детских комнат, кинотеатров, развлекательных центров, бассейнов и фитнес-центров. Помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Такое решение принято оперативным штабом по противодействию распространения коронавируса.
В Пермском крае приостановят деятельность досуговых заведений
Как пояснил по итогам заседания оперштаба врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, жители региона должны с пониманием отнестись к принимаемым мерам и следовать рекомендациям Роспотребнадзора и минздрава Прикамья. Во время заседания правительства глава региона призвал членов правительства и глав муниципальных образований рассмотреть возможность перевода части государственных и муниципальных служащих на удаленную работу.
Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры. Такое решение власти приняли на заседании оперштаба по коронавирусу, возглавляемого вице-премьером Татьяной Голиковой. Документ опубликован на сайте правительства РФ.
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