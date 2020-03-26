В Пермском крае приостановят деятельность досуговых заведений

Как пояснил по итогам заседания оперштаба врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, жители региона должны с пониманием отнестись к принимаемым мерам и следовать рекомендациям Роспотребнадзора и минздрава Прикамья. Во время заседания правительства глава региона призвал членов правительства и глав муниципальных образований рассмотреть возможность перевода части государственных и муниципальных служащих на удаленную работу.

Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры. Такое решение власти приняли на заседании оперштаба по коронавирусу, возглавляемого вице-премьером Татьяной Голиковой. Документ опубликован на сайте правительства РФ.