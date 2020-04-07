Нижегородский театр оперы и балета имени А.С.Пушкина покажет балет «Безымянная звезда» онлайн

Спектакль пройдет в онлайн только один раз на официальной странице театра ВКонтакте 10 апреля в 18.00. Запись будет доступна в течение 24 часов.

Для желающих создать даже в режиме самоизоляции театральное настроение, театр оперы и балета имени А.С.Пушкина запускает флэшмоб #идунабалеткрасиво. Для участия в нем нужно сделать фото в наряде, в котором вы бы с удовольствием отправились в театр, отметить аккаунт театра @opera.nn, быть на него подписанным и выложить фото в Instagram. Итоги конкурса будут подведены в субботу 11 апреля. Победитель получит календарь с автографами солистов балета и приглашение на балет, когда театр вновь откроет свои двери, чтобы «выгулять» свой театральный образ.