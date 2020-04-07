Нижегородский театр оперы и балета имени А.С.Пушкина покажет балет «Безымянная звезда» онлайн

Спектакль пройдет в онлайн только один раз на официальной странице театра ВКонтакте 10 апреля в 18.00. Запись будет доступна в течение 24 часов.
Для желающих создать даже в режиме самоизоляции театральное настроение, театр оперы и балета имени А.С.Пушкина запускает флэшмоб #идунабалеткрасиво. Для участия в нем нужно сделать фото в наряде, в котором вы бы с удовольствием отправились в театр, отметить аккаунт театра @opera.nn, быть на него подписанным и выложить фото в Instagram. Итоги конкурса будут подведены в субботу 11 апреля. Победитель получит календарь с автографами солистов балета и приглашение на балет, когда театр вновь откроет свои двери, чтобы «выгулять» свой театральный образ.
Балет В.Качесова «Безымянная звезда» поставлен на сцене нижегородского театра народным артистом РСФСР Андреем Петровым – основателем и художественным руководителем Театра «Кремлёвский балет», по мотивам одноименной пьесы румынского драматурга Михаила Себастьяна.
Яркая и неожиданная история любви столичной красавицы и провинциального учителя астрономии разворачивается под зажигательные ритмы 30-ых годов XX века. Кроме привычных для балета номеров (адажио, вариации героев) в партитуре активно используются интонации и ритмы танго, чарльстона, фокстрота, канкана.
Сюжет вдохновляет на размышления о судьбоносных моментах, которые меняют жизнь, о любви и корысти, свободе и социальных предрассудках. А красочное и динамичное повествование захватывает внимание с первой минуты.
Главные партии в спектакле исполняют: Татьяна Казанова (Мона), Андрей Орлов (Марин) Александр Лысов (Григ), Елизавета Мартынова (Земфиреску), Александра Зрелова (звезда, открытая Марином), Ольга Цивилева (Мадемуазель Куку), Михаил Болотов (господин Удря), Артем Зрелов, Дмитрий Пельмегов, Павел Смаев и другие солисты балета.
Композитор — лауреат международных конкурсов Владимир Качесов (г. Москва).
Дирижер-постановщик — дважды лауреат премии г. Нижнего Новгорода Ренат Жиганшин
Балетмейстер-постановщик — Народный артист РСФСР, основатель и художественный руководитель Театра «Кремлёвский балет» Андрей Петров (г. Москва).
Художник-постановщик (костюмы) — член Союза дизайнеров России, Член Союза Художников. Лауреат премии «Золотой Орел» за лучшую работу художника по костюмам («Мастер и Маргарита») Ольга Полянская (г. Москва)
Художник-постановщик (сценография) — заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Москвы Григорий Белов (г. Москва)
Ассистент балетмейстера — Заслуженный артист РФ Леонид Сычёв.
Фото: Ирина Гладунко
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