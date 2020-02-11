Alfa Future People — 2020 пройдет на новой площадке

«Фестиваль пройдет в любимой всеми Нижегородской области, но на новой площадке, которая будет названа на мероприятии AFP | LOVE | NIZHNY 800, которое пройдет 14-го февраля», — пояснили в сообществе.

В 2019 году погода в очередной раз подпортила комфорт гостям AFP. В связи с этим организаторы заявили о планах сменить место проведения события на то, где природные условия будут более благоприятными, а погода — предсказуемой.

В интервью «НН.Собака.ru» Джон де Бук, он же Apashe, прославившийся в России благодаря нашумевшему хиту No Twerk, поделился своим мнением о фестивале Alfa Future People и России в целом.

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Фото: архив организаторов