«Горький fest» победил на Festival Forum 2019 в номинации «Лучший кинофестиваль»

Фестиваль актуального российского кино «Горький fest» стал победителем Festival Forum 2019 в номинации «Лучший кинофестиваль». Об этом сообщила на своей странице в Facebook продюсер события Оксана Михеева .

«Скажу вам, что было интересно принять участие в конкурсе и с волнением ожидать результатов! Спасибо нашей фестивальной команде, всем друзьям, близким и единомышленникам, партнерам, зрителям! Это наша с вами победа и стимул идти и развиваться дальше», – написала Оксана Михеева.

«Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля. Ежегодно в конкурсе принимают участие картины различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и прогрессивной документалистики.

Фото: архив героев