Съешь меня: еда на теле, в постели и на дне бокала.

Когда все, о чем ты мечтаешь – это две мясных котлеты-гриль, специальный соус, сыр и далее по тексту, но при этом можешь позволить себе только сельдереевый фреш и чиа-пудинг, на помощь приходят они – арома-свечи от McDonalds. Гигант фастфуда к своему пятидесятилетию выпустил набор свечей с ароматами Роял Чизбургера. Букет из запахов 100%-ной говядины, булочки с кунжутом, кетчупа, соленого огурца, сыра и лука можно зажигать вместе или по отдельности, главное – они превращают любой ПП-ужин в пир чревоугодника.

Для еще более смелых эксперементаторов – свеча с ароматом… вагины Гвинет Пелтроу. Актриса и лауреат премии Оскар недавно выпустила ароматическую свечу с названием This smells like my Vagina, и хоть пахнет она (свеча, конечно) по словам очевидцев всего лишь бергамотом и геранью, желающих почувствовать запах женщины оказалось очень много. С нетерпением ждем подобных продуктов от других звезд Голливуда.

McDonalds

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