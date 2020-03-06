Коварный пирожок из Страны чудес призывал Алису съесть его, но современные Алисы слишком следят за собой, чтобы предаваться беспорядочному гедонизму. К 8 марта мы составили гид по аппетитным подаркам, которые не повредят фигуре.
Съешь меня: еда на теле, в постели и на дне бокала.
Молочные реки
Lait Concentré Chabaud Maison de Parfum
Запах молока, сладкого и теплого, с нотками карамели и кокоса – звучит как чья-то фантазия об идеальном утре после не менее идеальной ночи. Пахнуть так всегда – выбор тех, кто не боится играть в опасные игры с невинностью и сексуальностью. Прекрасный способ исключить лактозу из рациона, перенеся молочные ноты на собственное тело.
Уроки рисования
Съедобная крем-краска для тела Shunga
Вместе заняться живописью – романтично, но немного пресно. Использовать тело партнера как холст для создания своего шедевра – уже интереснее. Иметь возможность слизать получившиеся узоры с тела модели, ощутив при этом вкус шампанского и клубники, – бесценно! Тонкая шелковистая кисть и японские эротические гравюры, использованные для оформления изысканной «чернильницы», подарят дополнительное вдохновение. Использовать с осторожностью, иначе рискуете провести все длинные выходные в спальне!
Мой персик
Sweet peach от Too Faced и Vineyard Peach The Body Shop
Пока Инстаграм и Фейсбук борются с эмодзи, изображающими персик и баклажан, американский бренд декоративной косметики Too Faced уверяет: в персике нет ничего постыдного! Их палетка теней SWEET PEACH скрывает в себе бархатистые тени всех оттенков персикового сада, которые к тому же пахнут спелыми плодами. Если дополнить образ мистом для тела Vineyard Peach The Body Shop – можно смело ожидать, что вскоре появятся желающие сорвать этот нежный фрукт.
Зажигай!
Ароматические свечи от McDonalds и Goop
Когда все, о чем ты мечтаешь – это две мясных котлеты-гриль, специальный соус, сыр и далее по тексту, но при этом можешь позволить себе только сельдереевый фреш и чиа-пудинг, на помощь приходят они – арома-свечи от McDonalds. Гигант фастфуда к своему пятидесятилетию выпустил набор свечей с ароматами Роял Чизбургера. Букет из запахов 100%-ной говядины, булочки с кунжутом, кетчупа, соленого огурца, сыра и лука можно зажигать вместе или по отдельности, главное – они превращают любой ПП-ужин в пир чревоугодника.
Для еще более смелых эксперементаторов – свеча с ароматом… вагины Гвинет Пелтроу. Актриса и лауреат премии Оскар недавно выпустила ароматическую свечу с названием This smells like my Vagina, и хоть пахнет она (свеча, конечно) по словам очевидцев всего лишь бергамотом и геранью, желающих почувствовать запах женщины оказалось очень много. С нетерпением ждем подобных продуктов от других звезд Голливуда.
Обман зрения
Барная ароматика в ÖÖ
Закрыв глаза, мы чувствуем аромат свежего хлеба, горячего, еще похрустывающего после печи. От него идет пар, руки сами тянутся надломить тонкую корочку и погрузить пальцы в податливый пористый мякиш, но пальцы находят лишь прохладную гладкость бокала. Этот обман чувств можно испытать благодаря барным парфюмам, которые распыляют кудесники-миксологи в ÖÖ. В ход идет не только запах хлеба, но и арахисовой пасты, ягод и даже губной помады! Идеальный вариант для тех, кто не есть после шести, а вот пропустить шотик-другой в честь праздника не отказывается.
в оформлении статьи использованы материалы видео One to Twenty Nine - No Subs by Dennison Bertram
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.