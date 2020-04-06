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Как написать колонку на сайт «Собака.ru»

«Ств.Собака.ru» — не только медиа, с привычным штатом редакторов и журналистов. Мы — площадка, которая дает возможность своим героям и ньюсмейкерам высказываться. Нам часто присылают материалы для публикации: от отзыва на фильм до реальной истории успеха. Мы рады опубликовать действительно интересные колонки.

Хочу написать для вас. Как лучше выбрать тему?
Мы не ограничиваем вас в темах (это за нас делает Роскомнадзор). Решите, в чем конкретно вы считаете себя экспертом: какая тема вас волнует и о чем вам есть что сказать? Мы не против отзывов, впечатлений и мнений, но, если они отличаются от «все плохо» и «мне не понравилось» здравыми аргументами. Пишите о том, о чем сами бы прочитали.
Вот примеры колонок, которые мы уже опубликовали:

  • Сказочный Бали — колонка о путешествиях
  • Мирный воин — ЗОЖ колонка, где веган-адепт Валерия Ветрова рассказывает, как веганство набирает обороты в постсоветском пространстве и собирает все больше слухов вокруг себя, развеивает все.
  • Моя кружка, мой кофе, мои правила! – в рубрике «Еда» на примере владелца сети кофеен Coffee Place Михаила Любина рассказываем, чем занимаются рестораторы кроме управления своими заведениями - увлекаются стрельбой и запускают свои youtube – каналы, помогают новичкам, освещая проблемы в сфере предпринимательства в России.

Я сделал проект, о котором вы точно должны написать — куда присылать текст?
Мы любим писать о людях, которые делают жизнь край лучше — во всех возможных формах и проявлениях. Наш читатель — неравнодушный горожанин, которого интересует премьера спектакля в Ставропольском Драматическом (вдруг, кстати, вы его поставили), новый кластер, открывшийся в заброшенном особняке царских времен, выставка современного арта, классный старт-ап, который помогает людям или революционный бизнес, о котором должен узнать каждый. Не нужно рассказывать про «инновационные подходы и концепции»: нужна четкая и фактическая информация, которая поможет другим и, быть может, станет примером. Если вы уверены, что проект действительно интересный:
Расскажите историю создания проекта и дайте конкретные советы, которые помогут другим:

Заинтересуйте читателя попробовать ваш проект, покажите его с выигрышной стороны:

  • Зеленая книга – Основательница дизайн-студии ARTGRO рассказывает на примере своих реализованных проектов, как сделать интерьер коммерческого объекта nature-positive.

Ваш проект — ваши взгляды и убеждения? Напишите манифест — почему бы и нет!

Мы ждем Ваши новости, мнения и статьи!

  • В рубрику Новости и анонсы
  • Город и урбанистика 
  • Культура 
  • В рубрику Мода и красота
  • Про открытие баров и ресторанов

 

Пресс-релизы, заказные и коммерческий материалы принимаем также на stv.sobaka.ru@mail.ru

Dubovitskaya,
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