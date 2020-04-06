Как написать колонку на сайт «Собака.ru»

Я сделал проект, о котором вы точно должны написать — куда присылать текст?

Мы любим писать о людях, которые делают жизнь край лучше — во всех возможных формах и проявлениях. Наш читатель — неравнодушный горожанин, которого интересует премьера спектакля в Ставропольском Драматическом (вдруг, кстати, вы его поставили), новый кластер, открывшийся в заброшенном особняке царских времен, выставка современного арта, классный старт-ап, который помогает людям или революционный бизнес, о котором должен узнать каждый. Не нужно рассказывать про «инновационные подходы и концепции»: нужна четкая и фактическая информация, которая поможет другим и, быть может, станет примером. Если вы уверены, что проект действительно интересный:

Расскажите историю создания проекта и дайте конкретные советы, которые помогут другим:

Екатерина Вахрушева и «Косметика курорта» необходимые ингредиенты собирают на Кавказских Минеральных Водах — о создании нового бренда косметики из локальных продуктов!

Павел Гончаров — История преподавателя престижного вуза, сменившего профессию на рядового специалиста в интернет-маркетинге. Всего за два года вошел в топ таргетологов России.

Бренду Hellen Pro - живой энциклопедии корейской косметики в Ставропольском крае - исполняется пять лет – история успешного бизнеса, сплоченной профессиональной команды

Заинтересуйте читателя попробовать ваш проект, покажите его с выигрышной стороны:

Зеленая книга – Основательница дизайн-студии ARTGRO рассказывает на примере своих реализованных проектов, как сделать интерьер коммерческого объекта nature-positive.

Ваш проект — ваши взгляды и убеждения? Напишите манифест — почему бы и нет!