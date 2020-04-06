«Ств.Собака.ru» — не только медиа, с привычным штатом редакторов и журналистов. Мы — площадка, которая дает возможность своим героям и ньюсмейкерам высказываться. Нам часто присылают материалы для публикации: от отзыва на фильм до реальной истории успеха. Мы рады опубликовать действительно интересные колонки.
Как написать колонку на сайт «Собака.ru»
Хочу написать для вас. Как лучше выбрать тему?
Мы не ограничиваем вас в темах (это за нас делает Роскомнадзор). Решите, в чем конкретно вы считаете себя экспертом: какая тема вас волнует и о чем вам есть что сказать? Мы не против отзывов, впечатлений и мнений, но, если они отличаются от «все плохо» и «мне не понравилось» здравыми аргументами. Пишите о том, о чем сами бы прочитали.
Вот примеры колонок, которые мы уже опубликовали:
- Сказочный Бали — колонка о путешествиях
- Мирный воин — ЗОЖ колонка, где веган-адепт Валерия Ветрова рассказывает, как веганство набирает обороты в постсоветском пространстве и собирает все больше слухов вокруг себя, развеивает все.
- Моя кружка, мой кофе, мои правила! – в рубрике «Еда» на примере владелца сети кофеен Coffee Place Михаила Любина рассказываем, чем занимаются рестораторы кроме управления своими заведениями - увлекаются стрельбой и запускают свои youtube – каналы, помогают новичкам, освещая проблемы в сфере предпринимательства в России.
Я сделал проект, о котором вы точно должны написать — куда присылать текст?
Мы любим писать о людях, которые делают жизнь край лучше — во всех возможных формах и проявлениях. Наш читатель — неравнодушный горожанин, которого интересует премьера спектакля в Ставропольском Драматическом (вдруг, кстати, вы его поставили), новый кластер, открывшийся в заброшенном особняке царских времен, выставка современного арта, классный старт-ап, который помогает людям или революционный бизнес, о котором должен узнать каждый. Не нужно рассказывать про «инновационные подходы и концепции»: нужна четкая и фактическая информация, которая поможет другим и, быть может, станет примером. Если вы уверены, что проект действительно интересный:
Расскажите историю создания проекта и дайте конкретные советы, которые помогут другим:
- Екатерина Вахрушева и «Косметика курорта» необходимые ингредиенты собирают на Кавказских Минеральных Водах — о создании нового бренда косметики из локальных продуктов!
- Павел Гончаров — История преподавателя престижного вуза, сменившего профессию на рядового специалиста в интернет-маркетинге. Всего за два года вошел в топ таргетологов России.
- Бренду Hellen Pro - живой энциклопедии корейской косметики в Ставропольском крае - исполняется пять лет – история успешного бизнеса, сплоченной профессиональной команды
Заинтересуйте читателя попробовать ваш проект, покажите его с выигрышной стороны:
- Зеленая книга – Основательница дизайн-студии ARTGRO рассказывает на примере своих реализованных проектов, как сделать интерьер коммерческого объекта nature-positive.
Ваш проект — ваши взгляды и убеждения? Напишите манифест — почему бы и нет!
- Александра Саврасова feat. Дарья Страхова – Две инстадивы Ставрополья время от времени возникают в эпицентре внимания школы злословия моралистов всея региона. Девушки обсудили тотальный хайп вокруг творчества и личной жизни обеих. Вывод: это не хайп, а лайф.
- Легендарная личность в ресторанном бизнесе края, Михаил Сенин – управляющий «Бар с Песнями», PinUp и банкетного зала RestTime Gold, рассказывает куда катится краевой ресторанный бизнес и к чему должен стремиться.
Мы ждем Ваши новости, мнения и статьи!
- В рубрику Новости и анонсы
- Город и урбанистика
- Культура
- В рубрику Мода и красота
- Про открытие баров и ресторанов
Пресс-релизы, заказные и коммерческий материалы принимаем также на stv.sobaka.ru@mail.ru
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