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Свадебное агентство Love Guide отметило десятилетний юбилей

Event-агенты Love Guide и создатели важных событий в честь первого круглого юбилея поделились десятью самыми яркими воспоминаниями со свадеб, которые они организовали.

  • Команда Love Guide

Самый большой торт был на греческой свадьбе для 400 гостей.

Самое дорогое платье — не значит самое прекрасное. Иногда утонченный вкус стоит не таких больших вложений.

Мы организовали свадьбу за максимально короткие сроки — семь дней!

Как-то раз ведущий перепутал рейсы и опоздал на свадьбу на Кипре. Проблему решили, но с ведущим работать перестали.

Мы не смогли оставить без внимания топовых свадебных специалистов Перми — стилиста, фотографа и ведущего — и организовали им свадьбы.

  • Свадьба в Черногории

  • Свадьба в Исландии

Было сложно развивать в нашем городе направление заграничных свадеб, но теперь спустя пять лет это стало популярным.

Был случай, когда вот-вот нужно надевать кольцо, а у невесты отекли пальцы так, что надеть его можно было только на мизинец.

Другой раз, мы поняли, что пропал кусок с верхушки торта перед самым выносом.

Больше всего нам понравилось работать на заграничных свадьбах в Грузии и на Кипре. Идеальные места для душевного мероприятия.

Мы больше никогда не будем соглашаться работать с площадками и специалистами из «черного списка».

Недавно поняли, что главное — не бояться. Экспериментов, желаний, действий!

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ПРМ.Собака.ru,
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