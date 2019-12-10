Свадебное агентство Love Guide отметило десятилетний юбилей

Было сложно развивать в нашем городе направление заграничных свадеб, но теперь спустя пять лет это стало популярным.

Был случай, когда вот-вот нужно надевать кольцо, а у невесты отекли пальцы так, что надеть его можно было только на мизинец.

Другой раз, мы поняли, что пропал кусок с верхушки торта перед самым выносом.

Больше всего нам понравилось работать на заграничных свадьбах в Грузии и на Кипре. Идеальные места для душевного мероприятия.

Мы больше никогда не будем соглашаться работать с площадками и специалистами из «черного списка».

Недавно поняли, что главное — не бояться. Экспериментов, желаний, действий!