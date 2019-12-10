Event-агенты Love Guide и создатели важных событий в честь первого круглого юбилея поделились десятью самыми яркими воспоминаниями со свадеб, которые они организовали.
Свадебное агентство Love Guide отметило десятилетний юбилей
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Команда Love Guide
Самый большой торт был на греческой свадьбе для 400 гостей.
Самое дорогое платье — не значит самое прекрасное. Иногда утонченный вкус стоит не таких больших вложений.
Мы организовали свадьбу за максимально короткие сроки — семь дней!
Как-то раз ведущий перепутал рейсы и опоздал на свадьбу на Кипре. Проблему решили, но с ведущим работать перестали.
Мы не смогли оставить без внимания топовых свадебных специалистов Перми — стилиста, фотографа и ведущего — и организовали им свадьбы.
Было сложно развивать в нашем городе направление заграничных свадеб, но теперь спустя пять лет это стало популярным.
Был случай, когда вот-вот нужно надевать кольцо, а у невесты отекли пальцы так, что надеть его можно было только на мизинец.
Другой раз, мы поняли, что пропал кусок с верхушки торта перед самым выносом.
Больше всего нам понравилось работать на заграничных свадьбах в Грузии и на Кипре. Идеальные места для душевного мероприятия.
Мы больше никогда не будем соглашаться работать с площадками и специалистами из «черного списка».
Недавно поняли, что главное — не бояться. Экспериментов, желаний, действий!
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