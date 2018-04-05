Журнал "Собака.ru" объявил номинантов премии "ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми"
Журнал «Собака.ru» объявил номинантов ежегодной премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми». Торжественное объявление прошло на площадке дилерского центра «Телта МБ» среди роскошных автомобилей марки Mercedez Benz.
Анастасия Толкач, главный редактор, рассказала о каждом номинанте и о самой премии, ее миссии и механике проведения. Среди гостей были не только номинанты, но и партнеры журнала. Также в мероприятии приняли участие партнеры: ТРК «СпешиLove» и Mango Megastore, которые представили весеннюю коллекцию одежды, клиника стоматологии и имплантологии «Астра-Мед», салон красоты «МК Beauty Club», цветочная мастерская «Дверь в лето». Бар-ресторан Twelve – самое ожидаемое открытие апреля, угощал гостей гастрономическими изысками от шеф-повара.
Список номинантов и голосование будут открыты 16 апреля.
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