Анастасия Толкач, главный редактор, рассказала о каждом номинанте и о самой премии, ее миссии и механике проведения. Среди гостей были не только номинанты, но и партнеры журнала. Также в мероприятии приняли участие партнеры: ТРК «СпешиLove» и Mango Megastore, которые представили весеннюю коллекцию одежды, клиника стоматологии и имплантологии «Астра-Мед», салон красоты «МК Beauty Club», цветочная мастерская «Дверь в лето». Бар-ресторан Twelve – самое ожидаемое открытие апреля, угощал гостей гастрономическими изысками от шеф-повара.

Список номинантов и голосование будут открыты 16 апреля.