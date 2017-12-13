Презентация проекта "Преображение" от "Модного квартала"

Организатор проекта "Преображение"

Что такое участие в проекте?

Вы выделяете часть выходного только для себя. Для Новой себя. Вас встречают и окутывают комфортом феи-продавцы и организаторы проекта, которые все время вместе с Вами! Только Вы и эксперты своего дела погружаетесь на несколько часов в мир красоты, моды и стиля. Никуда не торопясь, наслаждаясь процессом. Вы обсуждаете со специалистами все пожелания, мысли, интересующие и волнующие моменты, чтобы мы лучше Вас поняли и точно смогли получить идеальный результат.

Эксперт по стилю-имидждизайнер подберет для Вас несколько свежих образов, а также аксессуары и украшения.

Визажист-стилист - прическу и подходящий макияж.

Наш чудо-фотограф сделает потрясающие кадры Вас в новых образах.

Декоратор подготовит красивую фото-зону. А организаторы позаботятся о Вашем комфорте!

Кроме этого Вас ждут приятные бонусы от партнеров мероприятия, душевная атмосфера, приятное общение и здоровый фреш-бар (напитки и угощения)!

Большая команда профессионалов будет работать над созданием Вашего НОВОГО индивидуального образа!

Изменить стиль - это сравнимо с началом новой жизни. Хотите изменить жизнь, начните с внешнего облика!

Вы можете заказать услугу по Преображению не только себе, но и в качестве подарка своим близким или подруге, маме или любимой женщине.