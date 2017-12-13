Презентация проекта "Преображение" от "Модного квартала"
Втайне, каждая женщина мечтает, как по мановению волшебной палочки, превратиться из Золушки в прекрасную Принцессу. Теперь у каждой есть такая возможность! Проект "Преображение" создан как раз для таких случаев. Это возможность увидеть себя НОВОЙ!
Магазин женской одежды "Модный квартал" презентовал свой новый проект "Преображение", где собрал талантливых стилистов, визажистов и фотографов. Цель проекта - подарить каждой женщине возможность обрести новый образ и преобразиться всего за один день!
Марина Костарева
Организатор проекта "Преображение"
Что такое участие в проекте?
Вы выделяете часть выходного только для себя. Для Новой себя. Вас встречают и окутывают комфортом феи-продавцы и организаторы проекта, которые все время вместе с Вами! Только Вы и эксперты своего дела погружаетесь на несколько часов в мир красоты, моды и стиля. Никуда не торопясь, наслаждаясь процессом. Вы обсуждаете со специалистами все пожелания, мысли, интересующие и волнующие моменты, чтобы мы лучше Вас поняли и точно смогли получить идеальный результат.
Эксперт по стилю-имидждизайнер подберет для Вас несколько свежих образов, а также аксессуары и украшения.
Визажист-стилист - прическу и подходящий макияж.
Наш чудо-фотограф сделает потрясающие кадры Вас в новых образах.
Декоратор подготовит красивую фото-зону. А организаторы позаботятся о Вашем комфорте!
Кроме этого Вас ждут приятные бонусы от партнеров мероприятия, душевная атмосфера, приятное общение и здоровый фреш-бар (напитки и угощения)!
Большая команда профессионалов будет работать над созданием Вашего НОВОГО индивидуального образа!
Изменить стиль - это сравнимо с началом новой жизни. Хотите изменить жизнь, начните с внешнего облика!
Вы можете заказать услугу по Преображению не только себе, но и в качестве подарка своим близким или подруге, маме или любимой женщине.
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