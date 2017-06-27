У Брэда Питта новая подружка - Сиена Миллер

Как сообщают западные СМИ у Брэда Питта появилась новая подружка. Впервые слухи о связи актера с 35-летней Сиенной Миллер поползли, когда Питт разводился с Джоли. А совсем недавно Питта и Миллер видели на фестивале музыки Glastonbury в Великобритании. Во время концерта они держались за руки, обнимались, целовались и по некоторым данным ушли вместе под утро после VIP-вечеринки в клубе Rabbit Hole.

Но окружение актера заявляет, что это никакие не романы, а просто желание вернуться в светское общество.

Сообщается, что до этого Брэд отжигал в ночных клубах с моделью Эль Макферсон. Их сближение могло случиться во время съемок фильма «Затерянный город Z», в котором Макферсон снималась, а Питт выступал исполнительным продюсером. Супермодель вовлечена в бракоразводный процесс с владельцем миллиардного состояния Джеффри Соффером.