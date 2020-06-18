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В Хохловке отреставрируют «Церковь Преображения» за 14,2 млн рублей

Власти Пермского края объявили аукцион на реставрацию объекта культурного наследия «Церковь Преображения», расположенного на территории музея «Хохловка». Начальная цена контракта 14,2 млн руб. Работы должны быть завершены к декабрю 2021 года.

Так, планируется восстановление фундаментов, полов, западной лестницы с устройством крыльца, замена пришедших в негодность бревен сруба, чердачного перекрытия и конструкций крыши, замена заполнений оконных и дверных проемов и др. Также – обработка всех деревянных конструкций защитными составами от огня и биопоражений, устройство молниезащиты.

Объект культурного наследия «Церковь Преображения» – образец культовой постройки Северного Прикамья начала XVIII в. из села Янидор Чердынского уезда. Церковь выполнена в традициях русского деревянного зодчества. В 1984-85 годах в связи с запустением села и в целях сохранения памятника церковь была перевезена на территорию Пермского района. Здание расположили в центре сектора «Северное Прикамье» музейного комплекса «Хохловка», и оно смотрится доминантой вновь сложившегося архитектурного ансамбля. 

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ПРМ.Собака.ru,
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