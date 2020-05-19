В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» начнутся реставрационные работы

В планах заменить кровли, сгнившие бревна, а сохраняемые конструкции очистить от лишайника и обработать огнебиозащитными материалами. У избы Кудымова отреставрируют въездные ворота, а у избы Светлакова их восстановят взамен утраченных.

Керку (изба) Павла Ивановича Кудымова была построена в первой половине XIX века в деревне Яшкино Соликамского уезда (ныне - Юсьвинский район). В 1857 году избу перевезли на другое усадебное место, там к ней пристроили клеть, и она приобрела знакомый нам вид. В 1970-е гг. избу перевезли в музей «Хохловка». Постройка вошла в состав усадьбы середняка-земледельца.

Дом Николая Петровича Светлакова построен в 1910-1920-е годы в деревне Дема Чердынского уезда (сегодня - территория относится к Кочевскому району). В 1989 году усадьбу разобрали и перевезли в «Хохловку». В 1990 году, во время реставрации, был восстановлен жилой дом с сенями и клетью, примыкающие к нему хозпостройки, зерновой амбар с залобником, баня, въездные ворота в усадьбу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.