Соликамцы создадут народный путеводитель

Компания МТС объявляет о запуске социального проекта «Городские легенды», призванного создать оригинальный туристический маршрут по Соликамску. В путеводитель компания включит не традиционные туристические маршруты по городу, а любимые жителями локации, связанные с уникальными и малоизвестными событиями из истории города, его жителей и гостей.

Оксана Кайгородова, директор пермского филиала МТС:

— В прошлом году мы познакомились с уникальной коллекцией домовой росписи, собранной в Соликамске. Мы поддерживаем желание жителей и администрации города создать точку притяжения туристов. Благодаря цифровым технологиям об этом и другом историческом и культурном наследии могут узнать больше людей. Несмотря на сложные времена, мы решились создать такой народный путеводитель, и надеемся на отклик соликамцев. Мы ждем ярких и интересных историй, баек, легенд, которые заставят по-новому посмотреть на ваш родной город, улицу, двор, дом. Вместе мы создадим по-настоящему народный гид, наполненный историями про любимые и ценимые самими жителями города места, еще незнакомые широкой общественности.

Алексей Федотов, глава Соликамского городского округа:

— Развитие туристической привлекательности Соликамского городского округа — один из приоритетов нашей работы. В этом году мы выиграли федеральный конкурс проектов среди малых исторических городов России, благодаря чему обустроим набережную реки Усолки. Напомню, что в этом году мы празднуем 590-летие Соликамска. За это время накопилось немало любимых историй и легенд, о которых мы можем рассказать гостям города. Мы приветствуем стремление МТС содействовать решению таких важных для всей нашей территории задач.

Народный путеводитель будет представлять собой аудиогид для самостоятельного знакомства с маршрутом по городу. Перед началом экскурсии достаточно будет бесплатно скачать его на крупнейшей в мире специализированной платформе аудиопутеводителей izi.TRAVEL и в специализированном мобильном приложении для путешествий Surprise Me, запустить трек в смартфоне и далее следовать подсказкам экскурсовода. Пользоваться аудиогидом можно даже без подключения к интернету, в любое удобное время. Планируется, что протяженность экскурсионного маршрута составит около четырех километров, а продолжительность – два часа с учетом остановок. Презентация народного маршрута состоится летом.

Рассказать свою историю или городскую легенду о любимых местах Соликамска может каждый житель до 30 апреля 2020 года следующим образом:

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