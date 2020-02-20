Абоненты МТС смогут стримить из турцентра «Губаха»

Построенная базовая станция обеспечит скоростную связь на территории туристического центра «Губаха», который ежегодно посещают тысячи любителей зимнего спорта. Абоненты МТС могут использовать возможности высокоскоростного LTE-интернета без ограничений на скорости до 100 Мбит/сек: «стримить» с горы, загружать тяжелые фото и видеофайлы в соцсети, постоянно быть на связи в мессенджерах.

«Мы активно развиваем нашу сеть как в краевой столице, так и отдаленных населенных пунктах. Это может быть абсолютно новое покрытие или точечная стройка. Жители и гости нашего региона должны иметь доступ к цифровым сервисам, чтобы делиться с друзьями и близкими прекрасными эмоциями, хорошим настроением и природными красотами. Особенная зона внимания — спортивные объекты, которые, как показывают наши данные Big Data, становятся более популярными. Мобильный трафик здесь за последний год вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

