«Дом.ru Бизнес» представил клиентам новые возможности для рекламы в Wi-Fi

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» увеличил рекламные возможности Wi-Fi версии PRO для корпоративных клиентов. Пять новых приложений – «Яндекс Аудитории», «Мы в Instagram», «Видеореклама 2.0», «Персонализированная реклама», «Баннеры с сайта клиента» – дополнили маркетинговые инструменты и уже доступны в Личном кабинете пользователей Wi-Fi PRO.

Приложение «Яндекс Аудитории» позволяет выгружать идентификаторы мобильных устройств (MAC-адреса) пользователей, когда-либо проходивших авторизацию в Wi-Fi-зонах клиента, на площадку одноименного сервиса Яндекса, обрабатывать базы и сегментировать аудитории для запуска рекламной кампании в Яндекс Директ. За счет BigData Яндекса и алгоритмов анализа данных происходит обогащение базы, добавление группы пользователей с такими же интересами.

«Мы в Instagram» публикует ленты Instagram-канала на любом шаге показа портала авторизации: до или после авторизации, виджет на стартовой странице. Корпоративный клиент может самостоятельно через Личный кабинет оформить интерфейс приложения с помощью предустановленных цветовых схем, настроить вывод последних или случайных фотографий, использовать адаптивный дизайн плиток (мобильный вид и браузер ПК).

«Видеореклама 2.0» – новая версия базового приложения размещает рекламу в формате видео с самостоятельной загрузкой и настройкой показа. Ролики хранятся на специальном сервере и загружаются прямо из интерфейса Личного кабинета.

«Персонализированная реклама» обеспечивает индивидуальный показ рекламных баннеров для разных пользователей или групп пользователей на основе данных CRM. Корпоративный клиент Wi-Fi от Дом.ru Бизнес может делать выгрузки из своей CRM, назначая уникальные персонализированные баннеры с любым содержанием для любого устройства пользователя из базы CRM, проходящего авторизацию в сети Wi-Fi.

«Баннеры с сайта» – приложение загружает рекламные баннеры на Wi-Fi-портал с любого интернет-ресурса, с сайта клиента или его партнеров. Кроме того, без дополнительных действий со стороны клиента баннеры автоматически обновляются при обновлении контента на сайте. Возможен показ без открытия доступа к внешним ресурсам и импорт любых данных с сайта, как целыми блоками HTML, так и отдельными строками.

С новыми приложениями Wi-Fi PRO повысит эффективность продвижения услуг корпоративного клиента и коммуникации с гостями Wi-Fi-зоны.