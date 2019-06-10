«Дом.ru Бизнес» обеспечит стабильным Wi-Fi гостей форума предпринимателей в Перми

13-14 июня на заводе им. Шпагина в Перми состоится Х краевой форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса». Это масштабное ежегодное событие, направленное на стимулирование предпринимательской активности на территории Перми и Пермского края.

В рамках деловой программы форума состоятся дискуссии, стратегические сессии, обучающие семинары и мастер-классы по актуальным темам поддержки пермского бизнеса. Мероприятия будут объединены общей темой «Бизнес-среда будущего». Подробная программа представлена на сайте форума.

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» выступает техническим партнёром форума, предоставляя бесплатный Wi-Fi-доступ на площадке более 2000 кв.м. Надежный доступ в интернет обеспечивается шестью точками операторского уровня, каждая из которых поддерживает до 200 одновременных подключений. Технология бесшовного доступа позволяет владельцам гаджетов передвигаться по всей территории без прерывания соединения.

В течение всех дней запланирована работа выставочной экспозиции, на которой можно будет познакомиться с успешными практиками ведения бизнеса, а также получить консультации по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Гости мероприятия смогут протестировать современные телеком-сервисы для развития бизнеса – облачную телефонию, «умное» видеонаблюдение и Wi-Fi с маркетинговыми инструментами – в демозоне «Дом.ru Бизнес».

Качественная сеть и используемые технологические решения позволяют оператору разворачивать современную инфраструктуру на площадках любых масштабов для сотен одновременных подключений. Сети надежно зарезервированы и их работоспособность в круглосуточном режиме контролируется из единого Центра мониторинга. Показатель отказоустойчивости сети – 99,9% – находится на уровне лидеров европейского телеком-рынка.

«Мероприятия такого масштаба являются эффективной площадкой для общения специалистов всех уровней, обсуждения актуальных задач. Поэтому важно обеспечить качественную связь для надежного обмена информацией на протяжении всей работы форума», – комментирует Евгения Данилова, директор по b2b филиала «Дом.ru Бизнес» в Перми.