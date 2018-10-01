Пользователи «Дом.ru» теперь могут смотреть ТВ без проводов и приставок

Телеком-оператор «Дом.ru» предлагает владельцам Smart TV подключать цифровое ТВ без проводов и приставок – с помощью приложения «Дом.ru TV». Приложение открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисам от оператора. Услуга позволяет смотреть каналы в высоком качестве и пользоваться дополнительными платными функциями: телеархивом (просмотр ТВ-программ в течение 3 дней после эфира), паузой и перемоткой эфира, видео по запросу, электронной ТВ-программой и др.

Пользователи приложения, чьи телевизоры поддерживают формат Ultra HD (4К), могут смотреть канал Insight UHD в формате сверхвысокой четкости. В эфире канала – инновационная документалистика, реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт, интерактивные проекты. Чтобы канал работал корректно, нужен интернет на скорости от 40 Мбит/с. Замерить скорость можно прямо в приложении, для чего в него интегрирован Speedtest - популярное в России и мире приложение для измерения скорости интернета.