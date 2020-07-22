На нефтяных месторождениях Прикамья тестируют технологию NB-IoT

Датчики в автоматическом режиме могут измерять и в режиме онлайн отправлять параметры работы скважин на серверы корпоративной сети. Также технология позволяет мониторить состояние оборудования и управлять всеми эксплуатационными параметрами добычи нефти.

Доступ к новому стандарту существенно снижает затраты при внедрении умных устройств. Это возможно благодаря преимуществам над существующими стандартами для M2M: NB-IoT обеспечивает безопасную передачу данных, высокую радиочувствительность, долгий срок службы и низкую стоимость оборудования. Пользователи смогут подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки. Первая в Прикамье сеть NB-IoT появилась в конце 2018 года в Перми на базе скоростной инфраструктуры LTE МТС. На сегодня технология развернута еще в семи городах и районах региона Прикамья, среди которых Березники, Соликамск, Чайковский, Лысьва, Кунгур и Краснокамск, Чернушинский район.

Оксана Кайгородова, директор пермского филиала МТС:

– С момента развертывания NB IoT в Перми прошло полтора года. За это время мы успешно тестировали и внедрили эту технологию на ряде производств в регионе. Ее безусловным преимуществом является снижение издержек при внедрении любых комплексных инновационных устройств для мониторинга и автоматизации на самых разных площадках — производстве, социальных объектах, дорожной инфраструктуре, в публичных пространствах, пассажирской отрасли.

Владимир Лавренюк, начальник информационных технологий и связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Мы уделяем большое внимание цифровизации и внедрению новых методов в работе, позволяющих автоматизировать бизнес-процессы. Тестирование современных технологий позволяет сократить временные и ресурсные издержки, своевременно реагировать на изменения в работе оборудования и оптимизировать работу скважин.