Аналитики МТС назвали пять самых популярных смартфонов первого полугодия 2020 года

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала рынок смартфонов в первом полугодии 2020 года в Перми и крае. Продажи гаджетов в период с января по июнь показали отрицательную динамику, падение спроса было зафиксировано в апреле и мае в связи с режимом самоизоляции. В числе самых популярных брендов помимо Honor и Samsung впервые оказались модели от Xiaomi.
Рынок смартфонов в Перми и крае в первом полугодии 2020 года ниже уровня аналогичного периода прошлого года: спрос на гаджеты в штучном выражении снизился на 8,2 процента, в денежном — на 10 процентов.
Наиболее сложным оказался второй квартал, когда на протяжении практически двух месяцев были закрыты большая часть салонов МТС в Прикамье, а жители соблюдали режим самоизоляции. Восстановление рынка произошло в июне, что объясняется отложенным спросом пермяков и снижением их затрат на путешествия и отдых. Сэкономленные средства горожане направили, в том числе на приобретение новых гаджетов, которые заменяют офлайн-досуг и позволяют с комфортом пользоваться цифровыми развлечениями, такими как youtube, онлайн-игры, социальные сети и мессенджеры.
На 15% по сравнению с первым полугодием прошлого года выросли покупки через интернет-магазин МТС. За время действия ограничительных мер больше пермяков привыкли отслеживать ассортимент, акции с cashback прямо на сайте и заказывать покупки с доставкой на дом либо забирать в ближайшем для себя салоне.
Пользователи по-прежнему выбирают модели среднего ценового сегмента с оптимальными функциональными характеристиками (фотокамера, скорость работы, комфортность пользования). Средняя стоимость смартфона в Перми составляет 17 тысяч рублей, что почти на 9 процентов выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как и в прошлом году, в числе самых популярных моделей — Honor и Samsung. Не смог вернуть своих прежних лидерских позиций Apple. Впервые в топ-5 самых популярных смартфонов оказался бренд Xiaomi, спрос на который в первом полугодии 2020 года вырос почти в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Топ-5 самых популярных смартфонов в штучном выражении в Перми в первом полугодии 2020 года:
- Huawei Honor 8A LTE Dual sim
- Samsung A515 Galaxy A51 64Gb LTE DS
- Xiaomi Redmi 7A 16Gb LTE DS
- Huawei Honor 10 Lite 64Gb LTE DS
- Huawei Honor 10i LTE Dual sim
Оксана Кайгородова, директор филиала МТС в Пермском крае:
– Во время самоизоляции связь и возможность стабильного доступа в интернет стали приоритетной потребностью пермяков. Для этого мы расширили обслуживание: обеспечили бесконтактную курьерскую доставку, запустили возможность саморегистрации SIM-карт. В данный момент салоны МТС работают в обычном режиме с соблюдением мер предосторожностей.
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