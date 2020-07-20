Аналитики МТС назвали пять самых популярных смартфонов первого полугодия 2020 года

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала рынок смартфонов в первом полугодии 2020 года в Перми и крае. Продажи гаджетов в период с января по июнь показали отрицательную динамику, падение спроса было зафиксировано в апреле и мае в связи с режимом самоизоляции. В числе самых популярных брендов помимо Honor и Samsung впервые оказались модели от Xiaomi.

Рынок смартфонов в Перми и крае в первом полугодии 2020 года ниже уровня аналогичного периода прошлого года: спрос на гаджеты в штучном выражении снизился на 8,2 процента, в денежном — на 10 процентов.

Наиболее сложным оказался второй квартал, когда на протяжении практически двух месяцев были закрыты большая часть салонов МТС в Прикамье, а жители соблюдали режим самоизоляции. Восстановление рынка произошло в июне, что объясняется отложенным спросом пермяков и снижением их затрат на путешествия и отдых. Сэкономленные средства горожане направили, в том числе на приобретение новых гаджетов, которые заменяют офлайн-досуг и позволяют с комфортом пользоваться цифровыми развлечениями, такими как youtube, онлайн-игры, социальные сети и мессенджеры.

На 15% по сравнению с первым полугодием прошлого года выросли покупки через интернет-магазин МТС. За время действия ограничительных мер больше пермяков привыкли отслеживать ассортимент, акции с cashback прямо на сайте и заказывать покупки с доставкой на дом либо забирать в ближайшем для себя салоне.

Пользователи по-прежнему выбирают модели среднего ценового сегмента с оптимальными функциональными характеристиками (фотокамера, скорость работы, комфортность пользования). Средняя стоимость смартфона в Перми составляет 17 тысяч рублей, что почти на 9 процентов выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как и в прошлом году, в числе самых популярных моделей — Honor и Samsung. Не смог вернуть своих прежних лидерских позиций Apple. Впервые в топ-5 самых популярных смартфонов оказался бренд Xiaomi, спрос на который в первом полугодии 2020 года вырос почти в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Топ-5 самых популярных смартфонов в штучном выражении в Перми в первом полугодии 2020 года:

Huawei Honor 8A LTE Dual sim

Samsung A515 Galaxy A51 64Gb LTE DS

Xiaomi Redmi 7A 16Gb LTE DS

Huawei Honor 10 Lite 64Gb LTE DS

Huawei Honor 10i LTE Dual sim

Оксана Кайгородова, директор филиала МТС в Пермском крае:

– Во время самоизоляции связь и возможность стабильного доступа в интернет стали приоритетной потребностью пермяков. Для этого мы расширили обслуживание: обеспечили бесконтактную курьерскую доставку, запустили возможность саморегистрации SIM-карт. В данный момент салоны МТС работают в обычном режиме с соблюдением мер предосторожностей.