В ОАЭ установят двести терминалов Promobot для бесконтактного измерения температуры

Терминалы для бесконтактного измерения температуры «Промобот Термоконтроль», созданные пермским стартапом, поставят в Объединенные Арабские Эмираты. Двести устройств отправятся в Дубай до апреля 2021 года, а первые десять – уже в июле.

Автономные терминалы Promobot Thermocontrol измеряют температуру всего за 5 секунд на расстоянии до 25 см. Точность измерения составляет 0,2 градуса. Средняя пропускная способность терминалов — более 500 человек в час. Станция состоит из бесконтактного термометра, установленного на подвижном модуле, камеры для детекции лиц, дисплея и динамика для информирования и металлического основания.

Кроме того, автономные станции «Термоконтроль» уже отправились в Германию и Грецию — планируется, что за год в Европу приедут около 100 устройств на общую сумму полмиллиона евро. 400 терминалов по соглашению с американской Wenger Medical отправятся на Восточное Побережье США для установки в медучреждениях. Терминалы также установили на ряд российских предприятий — на производстве минеральных удобрений компании УРАЛХИМ, в научном центре НОВАТЭК в Тюмени и других.

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