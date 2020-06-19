Пермские разработчики вывели свое приложение для создания анимированных сториз на международный рынок

Компания «Диджитал Лаб» получила субсидию на оформление товарного знака, регистрацию патента и защиту интеллектуальной собственности. Благодаря этому приложение Instories для создания анимированных сториз в Инстаграм выйдет на рынок США и Южной Америки. Регистрацию товарного знака и патент удалось сделать на средства субсидии при участии Центра поддержки экспорта Пермского края.

Пермский разработчик мобильных приложений и компьютерных программ «Диджитал Лаб» получил популярность после выхода на международный рынок через магазин приложений AppStore. Сегодня пермское приложение Instories используют около одного миллионов пользователей в месяц.

По словам генерального директора и основателя «Диджитал Лаб» Руслана Зарипова, успех приложения рождает высокие риски копирования, и защита авторских прав была одной из первоочередных задач, стоявших перед стартапом.

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