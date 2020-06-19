МТС создал в Перми подразделение для реализации комплексных ИТ-проектов

К работе в новой структуре привлечены пермские эксперты с имеющимся опытом реализации цифровых решений на площадках производственных компаний. В их функционал входит комплексный аудит ИТ-инфраструктуры на предприятии, выявление потребности бизнеса в инновационных сервисах для решения конкретных задач, разработка уникальных цифровых продуктов и их внедрение на предприятии совместно с заказчиком. Интерес к таким проектам за последний год существенно вырос в производственной сфере, нефтяной, химической, добывающей, строительной отраслях, ритейле, на предприятиях агропромышленного комплекса.

Оксана Кайгородова, директор пермского филиала МТС:

– Пермский край — один из стратегически важных регионов для МТС. Цифровизация в Прикамье давно не модный тренд, а естественная часть деятельности компаний, которые стремятся организовать свои бизнес-процессы эффективнее, а позиции на своем рынке - конкурентнее. При этом каждое предприятие идет по собственному пути, сталкивается с уникальными задачами, требующими нестандартных решений, ресурсов и навыков сотрудников. Уверена, что цифровой офис поможет нашим партнерам быстрее и эффективнее реализовывать задуманные задачи.