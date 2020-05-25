Власти города закупили роботов для измерения температуры на 3,7 млн рублей

Promobot Thermocontrol позволяет измерить температуру тела человека за 5-8 секунд и сразу же передать данные о повышенной температуре на монитор ответственного работника больницы. Терминал исключает контакт человека с человеком и автоматически регистрирует результаты измерения температуры. Таким образом, робот дает возможность оперативно получить информацию о потенциальных носителях вируса и быстро среагировать для организации необходимых мер безопасности.

Платформы для измерения температуры будут установлены в лечебных учреждения Прикамья, в том числе в Пермской краевой клинической инфекционной больнице, клиническом кардиологическом диспансере, краевой детской клинической больнице, городской клинической больнице им. М. А. Тверье, а также в Осинской и Октябрьской центральных районных больницах, Краснокамской городской больнице, в больнице Коми-Пермяцкого и Лысьвенского округов и других учреждениях.

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