МТС запустила онлайн-продажи sim-карт с саморегистрацией

Активировать sim-карту клиент может в любое время при помощи специального приложения МТС Абонент, которое доступно для скачивания на IOS и Android. Пользователю по умолчанию будет доступен тарифный план «Тарифище», который в дальнейшем можно поменять в приложении Мой МТС.

В процессе саморегистрации пользователю необходимо сфотографировать себя на смартфон, отсканировать с помощью того же смартфона свои паспортные данные, внести данные о прописке в предлагаемую форму и на экране гаджета поставить подпись под договором об оказании услуг связи. Также приложение попросит кивнуть головой или подмигнуть в камеру смартфона, чтобы подтвердить, что перед камерой реальный человек. В приложение встроен цифровой процесс сличения фотографии пользователя, которую он сделает при помощи смартфона с фотографией в паспорте. В случае, если проверка сличения не будет успешна, пользователю необходимо будет повторить процедуру саморегистрации.

Заказать sim-карту можно в интернет-магазине МТС. Процедура от заказа sim-карты до ее доставки в любой населенный пункт занимает от одного до трех дней в зависимости от дальности региона. Доставка осуществляется курьерами и происходит бесконтактно.