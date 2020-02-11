Инженеры российской компании Promobot создали робота, который уточняет симптомы коронавируса и рекомендует обратиться к врачу. Человекоподобный дроид предлагает пройти простой опрос, состоящий из пяти вопросов. Робот уточняет, не было ли за последние несколько часов рвоты, температуры или кашля, несмотря на то, что проходящий опрос не простужался. Симптомы робот узнал из исследования Народной больницы Уханьского университета. Жители Нью-Йорка уже встречали робота на Таймс Сквер и в Брайант-Парке, однако администрации парка профилактическая работа не понравилась, и робота попросили уйти.
Promobot проводит профилактику коронавируса в центре Нью-Йорка
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Фото: пресс-служба Promobot
«Подходите и пройдите простой тест. Будьте уверены: это не мы стали источником вируса», — говорит робот прохожим. По словам разработчиков, сейчас важно соблюдать профилактические нормы, а главное — сохранять спокойствие: робот поможет отвлечься от общей паники и еще раз напомнит о важности профилактики, проведёт обследование спокойно, вежливо и в интересной форме.
Алехандро Гарсия, турист из Испании и гость Брайант-Парка, рассказал, что благодаря роботу узнал много полезной информации о вирусе, которым заразилось уже более 28 тысяч людей по всему миру. «Для людей важно, чтобы симптомы коронавируса были известны, и робот отлично помогает распространить эту информацию», — поделился прохожий в интервью изданию New York Post.
Через несколько минут после того, как российский робот появился в нью-йоркском парке, администрация парка попросила его удалиться. Представители заявили, что «такая деятельности на территории парка запрещена».
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