Promobot проводит профилактику коронавируса в центре Нью-Йорка

«Подходите и пройдите простой тест. Будьте уверены: это не мы стали источником вируса», — говорит робот прохожим. По словам разработчиков, сейчас важно соблюдать профилактические нормы, а главное — сохранять спокойствие: робот поможет отвлечься от общей паники и еще раз напомнит о важности профилактики, проведёт обследование спокойно, вежливо и в интересной форме.

Алехандро Гарсия, турист из Испании и гость Брайант-Парка, рассказал, что благодаря роботу узнал много полезной информации о вирусе, которым заразилось уже более 28 тысяч людей по всему миру. «Для людей важно, чтобы симптомы коронавируса были известны, и робот отлично помогает распространить эту информацию», — поделился прохожий в интервью изданию New York Post.

Через несколько минут после того, как российский робот появился в нью-йоркском парке, администрация парка попросила его удалиться. Представители заявили, что «такая деятельности на территории парка запрещена».