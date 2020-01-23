Honor и Samsung вытеснили Apple из топа в Пермском крае

Рынок смартфонов в Пермском крае выше уровня прошлого года. По сравнению с 2018 годом, в 2019 году прирост в натуральном выражении составил почти 3%, в денежном – почти 8%. Средняя цена смартфона выросла на 4,7% — до 15 300 рублей с 14 600 рублей. Пользователи стали чаще выбирать модели среднего и высокого ценового сегмента с оптимальными функциональными характеристиками (фотокамера, скорость работы, комфортность пользования). В отличие от предыдущих лет в числе самых популярных моделей смартфонов не оказалось Apple.

Топ-10 смартфонов в Пермском крае по итогам 2019 года:

Honor 7A 16Gb

Samsung Galaxy A50 64 Gb

Samsung Galaxy A10 32Gb

Samsung Galaxy J2 Core 8Gb

Honor 10 Lite 32Gb

Xiaomi Redmi 6A 16Gb

Honor 8A 32Gb

Honor 8X 64Gb

Honor 8S 32Gb

Honor 7C 32Gb

Вместе с этим развивается рынок аксессуаров. Самой быстрорастущей категорией в Прикамье стали беспроводные наушники. В 2019 году пермяки потратили на них более чем в 2,5 раза больше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость наушников снизилась почти на 20% до 7 700 рублей с 9 600 рублей, что объясняется выходом большого количества недорогих моделей. Еще одним популярным аксессуаром стали носимые устройства. На умные часы, фитнес-трекеры пермяки потратили в два раза больше, чем в 2018 году. Средняя стоимость затрат при этом уменьшилась на 13,5%. «В 2020 году тренд на увеличение продаж аксессуаров станет еще заметнее в результате роста продаж умных колонок с голосовым ассистентом и датчиков для умного дома», — отмечает директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.