По данным аналитиков МТС в 2019 году в числе самых популярных брендов — Honor и Samsung. Впервые в топ-10 не вошли модели от Apple. Одновременно с этим значительно выросли продажи аксессуаров. Пользователи расширяют функционал смартфонов за счет дополнительных устройств — наушников, смарт-часов, беспроводных зарядных устройств и датчиков самого разного назначения.
Honor и Samsung вытеснили Apple из топа в Пермском крае
Рынок смартфонов в Пермском крае выше уровня прошлого года. По сравнению с 2018 годом, в 2019 году прирост в натуральном выражении составил почти 3%, в денежном – почти 8%. Средняя цена смартфона выросла на 4,7% — до 15 300 рублей с 14 600 рублей. Пользователи стали чаще выбирать модели среднего и высокого ценового сегмента с оптимальными функциональными характеристиками (фотокамера, скорость работы, комфортность пользования). В отличие от предыдущих лет в числе самых популярных моделей смартфонов не оказалось Apple.
Топ-10 смартфонов в Пермском крае по итогам 2019 года:
- Honor 7A 16Gb
- Samsung Galaxy A50 64 Gb
- Samsung Galaxy A10 32Gb
- Samsung Galaxy J2 Core 8Gb
- Honor 10 Lite 32Gb
- Xiaomi Redmi 6A 16Gb
- Honor 8A 32Gb
- Honor 8X 64Gb
- Honor 8S 32Gb
- Honor 7C 32Gb
Вместе с этим развивается рынок аксессуаров. Самой быстрорастущей категорией в Прикамье стали беспроводные наушники. В 2019 году пермяки потратили на них более чем в 2,5 раза больше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость наушников снизилась почти на 20% до 7 700 рублей с 9 600 рублей, что объясняется выходом большого количества недорогих моделей. Еще одним популярным аксессуаром стали носимые устройства. На умные часы, фитнес-трекеры пермяки потратили в два раза больше, чем в 2018 году. Средняя стоимость затрат при этом уменьшилась на 13,5%. «В 2020 году тренд на увеличение продаж аксессуаров станет еще заметнее в результате роста продаж умных колонок с голосовым ассистентом и датчиков для умного дома», — отмечает директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
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