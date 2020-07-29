Пермяки заменили путешествия на стройку и огород

Аналитики МТС Банка и сервиса кассовых решений МТС Касса за последние три месяца отмечают следующие тенденции на потребительском рынке:

Наибольший прирост по количеству транзакций в розничных торговых точках показали стройматериалы (в т. ч. лесоматериалы, цемент, песок, кирпич, трубы, ограждения). Количество транзакций выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы на них увеличились на 77%. На втором месте по приросту продаж в регионе – мебель, товары для дома и ремонта, куда относятся обои, краски, электрические и осветительные приборы, зеркала, картины, постельные принадлежности, посуда и т.д. Здесь количество транзакций выросло на 76%, а общая сумма расходов – на 58%.

Значительный рост продаж в регионе показали садовые принадлежности (в т. ч. садовый инвентарь, семена, саженцы, горшечные растения, удобрения). В этой категории рост количества транзакций составил 42%, рост трат – 15%.

Несмотря на инфляцию, в Пермском крае по всем категориям произошло снижение среднего чека: на 11% — по товарам для дома, на 12% — по стройматериалам, наибольшее снижение – на 24% — произошло в категории «садовые принадлежности». Это свидетельствует о том, что покупатели экономили и выбирали товары дешевле, чем годом ранее.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции в мае-июне 2019-2020 годов в специализированных магазинах бытовых принадлежностей, а также в торговых сетях Leroy Merlin, Castorama и другим торговым точкам, работающим под соответствующими МСС кодами.