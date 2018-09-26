В Перми прошел тест-драйв новых Hyundai SANTA FE и TUSCON

Ценители и почитатели корейского качества собрались в конноспортивном комплексе Пермского края, чтобы первыми оценить главные авто-новинки этой осени: новый Hyundai SANTA FE и обновленный Hyundai TUCSON. Экстремальная премьера полноприводных автомобилей сопровождалась экскурсией по конноспортивному комплексу, тематическими мастер-классами для взрослых и детей, фотосессией с лошадьми и эксклюзивным гриль-меню от шеф-повара.