В Пермском крае за сутки 57 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 8 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 19 мужчин, 36 женщин, двое детей. За прошедшие сутки также зафиксировано три летальных исхода: один пациент умер от COVID-19, два – по причинам, не связанным с COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 580: 481 – на лечении, 5 314 – выздоровели, 203 – скончались от коронавируса, 127 – скончались от сопутствующих заболеваний.

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