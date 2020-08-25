В Пермском крае за сутки 55 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19: 50 человек проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 24 мужчины, 31 женщина. За прошедшие сутки также зафиксировано пять летальных исходов: три пациента умерли от COVID-19, два – о причинам, не связанным с COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 523: 458 – на лечении, 5 274 – выздоровели, 202 – скончались от коронавируса, 125 – скончались от сопутствующих заболеваний.

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