В Пермском крае за сутки 59 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 16 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 20 мужчин, 37 женщин, 2 детей. За прошедшие сутки также зафиксирована одна смерть от COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 468: 444 – на лечении, 5 232 – выздоровели, 199 – скончались от коронавируса, 123 – скончались от сопутствующих заболеваний.

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