В Пермском крае за сутки 58 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 37 человек проходят лечение в больницах, 21 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 20 мужчин, 37 женщин, один ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 16 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. За прошедшие сутки также зафиксировано два летальных исхода: пациенты умерли от COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 292 человек: 5 129 – выявлено, 461 – на лечении, 196 – скончались от коронавируса, 122 – скончались от сопутствующих заболеваний.

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