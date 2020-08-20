В Пермском крае в этом году вакцинацию от гриппа проведут в крупных торговых центрах

Врио губернатора региона Дмитрий Махонин поручил главам территорий обеспечить возможность проведения вакцинации в крупных торговых центрах, что позволит сократить скопление людей в медучреждениях.

Как рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, нужно быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией в лечебных учреждениях увеличат количество прививочных бригад, при необходимости они смогут работать на здравпунктах крупных предприятий и в торговых центрах.

Напомним, в этом году планируется охватить иммунизацией против гриппа более 1,5 млн жителей региона.

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