В Пермском крае за сутки 62 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 62 новых случая заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 13 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 31 мужчина, 30 женщин, один ребенок. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано два летальных исхода: пациенты умерли от COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 234: 466 – на лечении, 5 088 – выздоровели, 194 – скончались от коронавируса, 122 – скончались от сопутствующих заболеваний.

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