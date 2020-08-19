В Пермском крае за сутки 61 новый случай заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 29 мужчин, 29 женщин, трое детей. Кроме того, зафиксировано три летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19, один – по причинам, не связанным с COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 172: 476 – на лечении, 5 038 – выздоровели, 192 – скончались от коронавируса, 122 – скончались от сопутствующих заболеваний.

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