В Пермском крае за сутки 64 новых случаев заражения COVID-19

По донным Роспотребнадзора за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 25 мужчин, 38 женщины, один ребенок. Кроме того,, за прошедшие сутки зафиксировано три летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19, один – по причинам, не связанным с COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 111: 491 – на лечении, 4 995 – выздоровели, 190 – скончались от коронавируса, 121 – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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