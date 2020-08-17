В Пермском крае за сутки 65 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 37 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 32 мужчины, 32 женщины, один ребенок. За прошедшие сутки также зафиксировано два летальных исхода: пациенты умерли от COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 047: 471 – на лечении, 4 954 – выздоровели, 188 – скончались от коронавируса, 120 – скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.