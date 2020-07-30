В Пермском крае за сутки 72 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 40 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 26 мужчин, 45 женщин, один ребенок. За прошедшие сутки также зафиксировано пять летальных исходов: четыре пациента умерли от COVID-19, один – по причинам, не связанным с COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5 794: 794 – на лечении, 4 226 (+15) – выздоровели, 140 (+4) – скончались от коронавируса, 90 (+1) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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