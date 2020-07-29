В Пермском крае за сутки 71 новый случай заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 46 человек проходят лечение в больницах, 25 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 24 мужчины, 46 женщин, один ребенок.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5 722: 779 – на лечении, 4 211 (+53) – выздоровели, 136 (+1) – скончались от коронавируса, 89 (+0) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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