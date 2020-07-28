В Пермском крае за сутки 73 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 73 новых случая заражения COVID-19: 46 человек проходят лечение в больницах, 27 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 34 мужчины, 38 женщин, один ребенок. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход: пациент умер от COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5 651: 858 – на лечении, 4 158 (+15) – выздоровели, 136 (+1) – скончались от коронавируса, 89 (+0) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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