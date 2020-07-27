В Пермском крае за сутки 76 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 76 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 42 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 27 мужчин, 42 женщины, семь детей. Кроме того, зафиксировано три летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19, один – по причинам, не связанным с COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5 578: 836 (+76) – на лечении, 4 143 (+13) – выздоровели, 135 (+2) – скончались от коронавируса, 89 (+1) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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