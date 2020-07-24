В Пермском крае за сутки 71 новый случай заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 28 мужчин, 36 женщин, семь детей. Из них младше 45 лет – 21 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано шесть летальных исходов: пять пациентов умерли от COVID-19, один – по причинам, не связанным с COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5 354: 920 человек – на лечении, 4101 (+15) – выздоровели, 126 – скончались от коронавируса, 85 – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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