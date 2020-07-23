В Пермском крае за сутки 72 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 41 человек проходят лечение в больницах, 31 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 22 мужчины, 40 женщины, 10 детей. Кроме того, за прошедшие сутки также зафиксировано четыре летальных исхода: три пациента умерли от COVID-19, один – по причинам, не связанным с COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5283: 897 – на лечении, 4086 (+17) – выздоровели, 121 (+3) – скончались от коронавируса, 83 (+0) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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