В Пермском крае за сутки 69 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 69 новых случая заражения COVID-19: 19 человек проходят лечение в больницах, 50 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 31 мужчина, 34 женщины, четверо детей. Также зафиксировано три летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19, один – по причинам, не связанным с COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5211: 938 – на лечении, 4069 (+46) – выздоровели, 118 (+2) – скончались от коронавируса, 83 (+1) – скончались от сопутсвующих заболеваний.

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