В Пермском крае за сутки 73 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 73 новых случаев заражения COVID-19: 33 человека проходят лечение в больницах, 40 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Кроме того, было зафиксировано пять летальных исходов: три пациента умерли от COVID-19, два – по причинам, не связанным с COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5142: 933 – на лечении, 4023 (+74) – выздоровело, 116 (+3) – скончалось от коронавируса, 82 (+2) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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